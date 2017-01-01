19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Diyarbakır'da mide bulandıran olay

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:36:20 Güncelleme: 11:36:56 DHA

Diyarbakır'da bir ortaokulda eğitim gören ve şu anda 12 yaşında olan F.B. adlı kız çocuğu, rehberlik servisinin isteği üzerine yazdığı otobiyografisinde 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığını anlattı. Rehberlik öğretmeninin olayı aileye bildirmesi üzerine şüpheli olarak kimliği tespit edilen mobilyacı N.D. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan, 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Kayapınar ilçesinde bulunan bir ortaokulda eğitim gören F.B., rehberlik servisinin isteği üzerine özgeçmişini yazdı. 8 yaşından bu yana evlerinin bulunduğu mahalledeki mobilyacının cinsel istismarına uğradığını yazan F.B., en son 2016 yılının Eylül ayında aynı kişinin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. F.B.'nin özgeçmişi ile ilgili yazıyı okuyan rehberlik öğretmeni, küçük çocuğun cinsel istismara uğradığını ailesine bildirdi. Olayı öğrenen çocuğun ailesi polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 28 yaşındaki N.D., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

3 KEZ İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli H.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, mağdur F.B.'nin 8 yaşından 12 yaşına kadar, aynı mahallede mobilyacılık yapan N.D. tarafından, toplam 3 kez cinsel istismara uğradığı belirtildi. Şüphelinin sokakta oynayan mağduru yanına çağırarak cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, N.D.'nin suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Küçük kızın olayı gören arkadaşlarının tanık olarak ifadesinin alındığını belirten savcı, tanıkların da olayı doğruladığını ifade etti. Şüphelinin değişik zamanlarda birden fazla kez mağdura karşı cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, N.D.'nin cezalandırılmasını istedi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık N.D.'nin yargılamasına Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında kimlik tespitlerini yapan mahkeme, mağdurun yaşının küçük olması gözetilerek, genel ahlak nedeniyle yargılamanın kapalı yapılmasına karar verdi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın duruşmaya katılma talebi de kabul edildi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Diyarbakır Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oy Oranı
GÜNDEM

Diyarbakır Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oy ...
Diyarbakır'da silahlı kavga
GÜNDEM

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
Diyarbakır ve Şırnak'ta referandum günü toplu ulaşıma ücretsiz
GÜNDEM

Diyarbakır ve Şırnak'ta toplu ulaşıma referandum ...
SON DAKİKA! Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme
GÜNDEM

Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme
Adalet Bakanı Bozdağ: CHP yenilgiye mazeret arıyor
GÜNDEM

BOZDAĞ: CHP YENİLGİYE MAZERET ARIYOR
İzmir'de kadın sürücüler uzlaşmayınca, dava açıldı
GÜNDEM

KADIN SÜRÜCÜLER SAÇ SAÇA BİRBİRLERİNE GİRDİ!
Diyarbakır'da mide bulandıran olay
GÜNDEM

12 YAŞINDAKİ KIZIN YAZDIĞI OTOBİYOGRAFİ MİDE BULANDIRAN OLAYI ORTAYA ÇIKARDI
Gençlerimizin zarif Türkçesi ve 'kapak'
GÜNDEM

GENÇLERİMİZİN ZARİF TÜRKÇESİ
İzmir'de hırsız, piknik fotoğrafında ortaya çıktı
GÜNDEM

PİKNİK FOTOĞRAFINA BAKINCA SOLUĞU KARAKOLDA ALDILAR!
Erzurum'da eşini vuran kadının cezası onandı, cezaevine girdi
GÜNDEM

EŞİNİ VURUP BAŞINDA BEKLEMİŞTİ, HABER GELDİ...