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İzmir'de hırsız, piknik fotoğrafında ortaya çıktı

Piknik yaparken soyulan aile, eve döndüklerinde piknik fotoğrafında hırsızı çantayla birlikte gördü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:00:50 Güncelleme: 12:05:40 İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailesi ile birlikte piknik yapan kadının çantası çalındı. Çantası çalınan kadın eve döndüğünde piknikte çektiği fotoğraflara bakarken, çantasını yabancı bir kişinin aldığını görünce soluğu karakolda aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde oturan 2 çocuk annesi ev hanımı Nüveyra Yakut Kıvrak, ailesi ile birlikte hafta sonu Bayraklı sahilde piknik yapmaya gitti. Ailesi ile birlikte getirdikleri malzemeleri yiyen ve eğlenen Nüveyra Yakut Kıvrak, çöp dökmeye gittiğinde piknik eşyalarının arasında olan çantasının çalındığını fark etti. Çantayı çalanı bulmak için Kıvrak ve ailesi etrafa baktı ancak hırsız bulunamadı. Daha sonra Bayraklı Polis Merkezine giden Kıvrak, içerisinde bir miktar para, kredi kartı, nüfuz cüzdanın bulunan çantasının çalındığını belirterek hırsızın yakalanması için şikayetçi oldu.

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Nüveyra Yakut Kıvrak, eve gittiğinde piknikte çektiği fotoğraflara bakmaya başladı. Baktığı fotoğraflar arasında çantanı kimliği belirsiz bir kız çocuğunun kucağına alıp gittiğini gördü. Bu durum karşısında şaşıran kadın, fotoğrafı hemen Bayraklı Polis Merkezine götürerek teslim etti. Nüveyra Yakut Kıvrak, hırsızın yakalanmasını ve bir an önce bulunmasını isterken, polis ekipleri ise fotoğrafı olan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

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