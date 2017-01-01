HDP referandumun iptali için YSK'ya başvurdu

HDP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandumun iptali için başvuruda bulundu. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının iptal edilmesi gerektiğini ileri sürerek, "Bu seçimin düzeltilme imkanı yoktur. Tek bir yol var, seçimin iptali. Referandum iptal edilmeden bu tartışmaları bitirmek mümkün olmayacaktır." görüşünü savundu.

"EŞİT OLMAYAN ŞARTLAR" İDDİASI

Sancar ve beraberindeki bir grup HDP milletvekili, MYK ve parti meclisi üyeleri, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gelerek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının iptali için başvuruda bulundu. Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Sancar, anayasa değişikliğinin gündeme geldiği andan itibaren sürecin meşruiyetten yoksun ve usül eksiklikleri içinde gerçekleştirildiğini öne sürerek, TBMM Anayasa Komisyonu ve TBMM Genel Kurulundaki itirazlarının kabul görmediğini söyledi.Olağanüstü hal şartlarındaki halk oylaması sürecinin eşit olmayan şartlarda geçtiğini, pek çok kural ihlali yapıldığını savunan Sancar, sandık kurulları için önerdikleri adayların çoğunun ya tutuklandığını ya da farklı engellemelere maruz kaldığını, sandık güvenliği için yaptıkları girişimlerin engellenmesi nedeniyle güvenliğin şüpheye düştüğünü iddia etti.