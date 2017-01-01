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Zonguldak'ta savcıya sigara kaçakçılığından 2.5 yıl hapis

Yargıtay'ın kararı üzerine E.E.A., odasını ve evini bir gecede boşaltıp Zonguldak'tan ayrıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:55:30 Güncelleme: 14:57:40 DHA

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı E.E.A.'nın, 'sigara kaçakçılığı' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından Zonguldak'tan ayrılan E.E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcı E.E.A., iddiaya göre Sivas Askeri Mahkemesi'nde yedek subay olarak vatani görevini yaptığı dönemde 5 Ekim 2013 tarihinde, Kırşehir-Mucur Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde durdurulan otomobilde 6 bin 500 paket kaçak sigara ile yakalandı. Polisin yol kontrolü sırasında durdurulan aracın sürücüsü E.E.A. ve yanında bulunan kardeşi F.A., Kırşehir'de tutuksuz yargılandı.

İSTİFA DİLEKÇESİ BIRAKTI

Geçen yıl Haziran ayından bu yana Zonguldak Adliyesi'nde görev yapan savcı E.E.A.'ya, 'sigara kaçakçılığı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararı temyiz eden E.E.A.'nın aldığı hapis cezası, geçen ay Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın kararı üzerine E.E.A., odasını ve evini bir gecede boşaltıp Zonguldak'tan ayrıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan E.E.A.'nın, giderken odasına istifa dilekçesini bıraktığı öğrenildi.

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