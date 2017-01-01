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CHP'nin Efeler ilçesinde 19 sandıkta yaptığı itirazlar reddedildi

Efeler İlçe Seçim Kurulu itirazları reddetti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:15:03 Güncelleme: 15:20:30 İHA

CHP'nin Aydın Efeler ilçesinde referandum sonucuna ilişkin 19 sandıkta yaptığı itirazlar Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. 

CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Efeler’deki 1037, 1077, 1079, 1112, 1151, 1174, 2122, 2169, 2172, 2226, 2228 numaralı sandıklarda geçersiz sayılan oylara itiraz ettiklerini belirtti. Ayrıca, 1082, 1083, 1084, 1164, 1177, 1184, 2030 ve 2267 numaralı sandıklardaki evet-hayır oylarının tekrar sayılması için Efeler İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını söyledi.

İTİRAZLAR REDDEDDİLDİ

Selim Gürgün, yapılan itirazların Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini belirtti. 2252 numaralı sandıkta ’hayır’ oylarının 248 olduğunu, ancak 148 yazıldığını vurgulayan Gürgün, bu sandığa da itirazda bulunduklarını ve sonuç beklediklerini açıkladı.

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