Cemil Candaş cinayeti davasında yeni itiraf

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi davasında, tutuklu sanık Hacı Avcı, geçen duruşmada cezaevinde Mithat Yılmaz'ın kendisini tehdit ettiği için Selahattin Keten'i suçladığını iddia etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Cemil Candaş davasının ikinci duruşmasına, tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı Şenol Şahin, ona yardım ettikleri iddia edilen Hacı Avcı, Engin Gölve, Metin Şentürk ile geçen duruşmada tahliye edilen Mithat Yılmaz ile Bilal Yaman katıldı.



Tutuklu sanık Hacı Avcı söz alarak, "Ben ilk duruşmada baskı ve tehdit altında ifade verdim. 35 gündür uyuyamıyorum. Kendimi öldürmek istiyorum. Duruşmadan bir hafta önce 8 Mart'ta eşim ve çocuklarımla açık görüş yaptım. Mithat Yılmaz bana seslenerek bir not kağıdı gönderdi. ‘Bu işi Ketenler yıkacağız. Kapı altında görüşelim' yazıyordu. ‘Benim dediğim gibi ifade vereceksin' diyerek tehdit etti. Ben de öyle konuştum. Pişmanım. Cezaevi görüntülerini isteyin" dedi.

"GEÇEN DURUŞMADA ANLATTIĞIM DOĞRU DEĞİLDİR"



Öldürülen Cemil Candaş'ı çok iyi tanıdığını, Keten kardeşlerle bir sıkıntısının olmadığını belirten Hacı Avcı, "Keşke Cemil Candaş öldürülmeseydi. Keşke ben ölseydim. Selahattin Keten benden adam bulmamı istemedi. Mithat Yılmaz öyle istediği için öyle konuştum. Geçen duruşmada anlattığım doğru değildir" diye konuştu.



Mithat Yılmaz da kapı altı denilen yerine tutukluların cezaevi aracına bindirildiği yer olduğunu, diğer tutuklu sanıkların tanık olduğunu, Hacı Avcı'yı tehdit etmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, savcının Mithat Yılmaz'ın tutuklama talebinin reddine, sanıklar katil zanlısı Şenol Şahin, ona yardım ettikleri iddia edilen Hacı Avcı, Engin Gölve, Metin Şentürk'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık Hacı Avcı'nın, Mithat Yılmaz tarafından tehdit iddiasına ilişkin cezaevi güvenlik kamera görüntülerinin istenilmesine, duruşmanın 14 Haziran'a ertelenmesine karar verdi.



İSTENEN CEZALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın katil zanlısı Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve tutuksuz sanık Bilal Yaman'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.