CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Böke açıklamasında tüm haklarını kullanacaklarını belirterek Meclis'ten çekilmenin de bunlar arasında olabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK Toplantısının gündemini ve kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin konuştu.

Böke, "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anayasa değişikliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir dizi hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" diye konuştu.

"MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE BUNA GİRER"

Tüm demokratik haklarını kullanacaklarını belirten Böke "Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer." dedi.