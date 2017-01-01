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Araziye gömülen köpek cesedi Avcılar'ı ayağa kaldırdı

Yaşananlardan tedirgin olan mahalle sakinleri kimliği belirsiz şahısların araziye bebek cesedi gömdüğünü düşündü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:34:31 Güncelleme: 15:39:25 İHA

Avcılar'da gece yarısı boş bir araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarda belirtilen noktada kazı yapan ekipler bebek cesediyle değil köpek cesediyle karşılaştı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Avcılar Firuzköy Mahallesi Pehlivan Caddesi üzerinde bulunan boş bir araziye dün gece saatlerinde 2 kadın ve bir erkek şahıs tarafından bebek cesedi gömüldüğü ihbarı aldı. İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken belediyeden de kazı ekibi istendi. Olay yerine gelen kazı ekipleri ihbarda belirtilen noktayı titizlikle kazdı. Kazılan yerden bebek yerine köpek cesedi çıktı.

BEBEK CESEDİ İDDİASI

Olayı soruşturan polis ekipleri 11 yaşında bir çocuğun gece saat 12.30 sıralarında boş araziye 3 şahsın geldiğini ve bu şahısların bir şeyler gömdüğünü gördüğünü öğrendi. Çocuğun gördüklerini mahalliye anlatması üzerine mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşananlardan tedirgin olan mahalle sakinleri kimliği belirsiz şahısların araziye bebek cesedi gömdüğünü düşündü.

Küçük çocuk ise gördüklerini şöyle anlattı: "Bir tane adam ışığı tuttu kadın da iki eliyle bir şey koydu araya sonra çukuru kapatıp gittiler ellerinde kazmayla kürek vardı."

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