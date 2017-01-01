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İstanbul'daki "Sigara" cinayetinde 3 gözaltı

Şüphelilerin kendilerine yakalayan polislere suçlarını itiraf ettikleri, aralarında çıkan kavga sonucu olayın meydana geldiğini anlattıkları öğrenildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:44:22 Güncelleme: 15:47:55 DHA

Küçükçekmece'de arkadaşlarının yanında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Mustafa Mert Peker'in katil zanlıları 3 lise öğrencisi çıktı. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri bu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne tutuluyor.

DOLAŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Küçükçekmece, Fatih mahallesi, Göl Kenarı sahilinde 17 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte dolaşan 17 yaşındaki Mustafa Mert Peker'in yanına gelen şüpheliler sigara istediklerini söylemişlerdi. Mustafa Mert Peker´in sigara içmediğini söylemesi üzerine şüpheliler, Mustafa Mert Peker´i önce tartaklamaya başlamışlardı. Daha sonra kavgaya dönen olay sırasında şüpheliler talihsiz genci bıçaklayarak ağır yaralarken yanında bulunan kız arkadaşı G.D (17)´nin, cep telefonunu gasp ederek kayıplara karışmışlardı. Mustafa Mert Peker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİLER 3 LİSE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen Ö.O(15), S.G.(14), T.A.(17) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin kendilerine yakalayan polislere suçlarını itiraf ettikleri, aralarında çıkan kavga sonucu olayın meydana geldiğini anlattıkları öğrenildi.

Yetkililer yakalanan şüphelilerin polise geliş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.

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