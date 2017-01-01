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AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı - 2017

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Peki sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte AÖL öğrenci giriş ekranı ve merak edilenler...

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:44:23 Güncelleme: 16:20:41

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2. dönem AÖL sınavına 18-19 Mart 2017 tarihleri arasında girdi. Sınava giren binlerce aday tarafından merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimlerine açık öğretimden devam eden öğrenciler için uygulanan 2017 AÖL 2. dönem sınavı 18-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri bu sınavın sonuçlarını http://aionet.meb.gov.tr/ogr_login.aspx internet adresinden TC. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Eğitimine devam eden öğrencilerin 08 - 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

3. Dönem sınavları 1 - 2 Temmuz 2017tarihlerinde yapılacaktır. Özellikle askerlik görevini yapan öğrenciler başta olmak üzere bu tarihlerde nerede bulunacaksanız sınav merkezinizi kayıt yenileme süresince bu merkeze göre Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav İrtibat Merkezi ekranından yeniden güncelleyiniz.

NOT: 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle 17 yaşını doldurmuş silik, donuk veya aktif öğrenciler 3. Dönem kayıt yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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