İSG 1. dönem sınav giriş yerleri açıklandı - 2017

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG 1. Dönem) sınav giriş yerleri açıklandı. Peki İSG sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

İSG 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM 2017 1. dönem İSG sınav giriş yerlerini açıkladı. Sınava başvuru yapan adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

İSG 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?

ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapacak olan adaylar, sayfa üzerinde bulunan yazdır butonu aracılığıyla yazıcı bağlantısı bulunan bir bilgisayardan sınav giriş belgelerini çıktı alabilecek. Alınacak çıktının siyah beyaz veya renkli olması farketmezken, belge üzerinde fotoğrafın yer alması zorunlu tutulmaktadır.

İSG 1. DÖNEM NE ZAMAN YAPILACAK?

2017 1. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 29 Nisan 2017 tarihinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 75 dakika sürecektir. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SINAVINDA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER

* Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları zorunludur.

* Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

* Adayların kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir. Fotokopi belge vb. kabul edilmez. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

* Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.