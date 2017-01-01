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Bodrum'da eğlence mekanında yangın

Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında, eğlence merkezinin ses perdesinde hasar oluştu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:43:47 Güncelleme: 17:45:28 AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin ses perdelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ses izolasyonu için kullanılan malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangına, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında, eğlence merkezinin ses perdesinde hasar oluştu.



Yangının ilk çıktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarınca da kaydedildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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