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Adana'da silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 10 yaşındaki çocuk öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:32:39 Güncelleme: 20:43:55 AA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan 6 kişi, vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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