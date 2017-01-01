TSK: Şırnak'ta 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, bu akşam 19.50-20.20 saatlerinde Bestler Dereler kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, iki silah mevzisi de imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedilirken, bölgede operasyona halen devam edildiği bildirildi.