Tunceli şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi arasında yer alan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya´ya getirildi.

Elazığ´da düzenlenen törenin ardından uçakla Konya´ya gönderilen şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi, hava alanında silah arkadaşları, askeri erkan ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağı´na sarılı naaşı uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta duran şehit babası Muzaffer Güdendede ise cenaze arabasının yanına kadar yürüyerek dua etti ve gözyaşı döktü.

Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi yarın öğle namazından sonra Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta yapılacak törenin ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

TEKNİSYEN KÖDÜK'ÜN AİLESİNİ POLİSLER TESELLİ ETTİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildi.

Kütahya Zafer Hava Limanı'na askeri uçakla naaşı getirilen Ködük için karşılama töreni düzenlendi.

Aynı uçakla gelen şehidin eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur Ködük göz yaşlarına boğuldu.

Oğlunun cenazesini karşılamaya gelen baba Mustafa Ködük ayakta güçlükle dururken, anne Zahide Ködük, tekerlekli sandalyede şehit oğlunu gözyaşları içerisinde karşıladı.

Zahide Ködük'ü kadın polisler ve yakınları teselli etti. Karşılama törenine, şehidin yakınları, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ködük'ün cenazesi, Ulu Cami'de yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Şehitliği'ne defnedilecek.



BEKAR VE EVİN TEK ÇOCUĞUYDU

Tunceli´nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim 29 yaşındaki Onur Alan´ın cenazesi memleketi Ordu´ya getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karayoluyla Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne getirilen şehit hakimin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bekar ve evin tek erkek çocuğu olan şehit hakim Alan´ın, 5 ay önce Tunceli Ovacık´ta göreve başladığı belirtildi. Ordu Devlet Hastanesi önündeki karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, polis, askeri erkan, şehidin yakınları katıldı. Şehidin annesi Fatma ile babası Mahmut Alan´da güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Alan´ın naaşı cenaze aracından dualarla alınarak, tören mangası tarafından morga götürüldü. Şehit Onur Alan, yarın Altınordu İlçesi´nde Ulu Camii´de öğle namazına müteakip düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

MALATYA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Candaş Kaplan (26) ve Hasan Yıldırım (26) için memleketleri Malatya'da tören düzenlendi.

Şehit polis memurları Kaplan ve Yıldırım'ın naaşları, Elazığ'daki törenin ardından memleketleri Malatya'ya getirildi.

Malatya Şehir Mezarlığındaki törende şehitlerin naaşları, meslektaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN KIZ KARDEŞİ AĞABEYİNİN ÜNİFORMASIYLA TÖRENE KATILDI

Şehit polis memuru Yıldırım'ın kızkardeşi Tuğçe, ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı. Tuğçe Yıldırım, ağabeyinin fotoğrafını eline alarak cenaze aracı önünde yürüdü. Tuğçe Yıldırım, "Vatan sağolsun, dik duracağım." diyerek ilerledi.

Şehit Yıldırım'ın naaşı düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Candaş Kaplan'ın naaşı ise yarın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

ŞEHİDİN ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın (25) naaşı, memleketi Çorum'a getirildi.

Elazığ'daki resmi törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havaalanına gönderilen Karaman'ın naaşı, burada, Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından karşılandı.

Aynı uçakla gelen şehidin babası Hasan, annesi Mine ve kardeşi Mehmet Akif Karaman, askeri yetkililerce teselli edilmeye çalışıldı.

Daha sonra cenaze aracıyla doğum yeri olan Çorum'un Sungurlu ilçesine getirilen şehidin naaşı, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada fenalık geçiren şehidin annesi Mine Karaman'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Karaman'ın cenazesinin yarın Atatürk Meydanı'nda öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

AHMET CİHAN KİLCİ'NİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Dün Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

Ahmet Cihan Kilci, Elazığ Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Şehit Kilci'nin cenazesi Kayseri'deki havaalanından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.