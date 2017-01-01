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FETÖ ile ilişkili 3 kuruluşun BM'deki istişari statüleri düşürüldü

Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve TUSKON'un Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:04:09 Güncelleme: 23:58:41 AA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON), Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" iptal edildi.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile ilişkili olan bu üç kuruluşun BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) nezdindeki istişari statülerinin geri alınmasına ilişkin tavsiye kararları bugün yapılan oturumda oydaşmayla kabul edildi.

Türkiye, aynı zamanda başkan yardımcılığını yürütmekte olduğu BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi'nin 30 Ocak- 8 Şubat tarihlerinde yapılan 2017 olağan oturumu sırasında KHK ile kapatılan söz konusu üç kuruluşun EKOSOK nezdindeki istişari statülerinin geri alınması başvurusunda bulunmuştu. Komite 30 Ocak'taki oturumunda Türkiye'nin talebi yönünde tavsiye kararları almıştı.

Ayrıca yine 667 sayılı KHK ile kapatılmış olan İstanbul Fikir Araştırmaları Derneğinin ve Hazar Strateji Enstitüsü Derneğinin BM'ye istişari statü başvurularının da iptal edilmesi yönünde karar alındı.

EKOSOK'un bu kararının, FETÖ ile mücadele konusunda uluslararası örgütler nezdinde elde edilen önemli başarılardan biri olma özelliği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşları, istişari statü ile BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

Kimse Yok Mu Derneği 2010, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON ise 2012 yılında BM'de "istişari statü" elde etmişti.

 

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