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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (20 Nisan 2017)

Uzun zamandır devam eden FETÖ operasyonlarında yeni haberler gelmeye devam ediyor. İşte 20 Nisan Perşembe gününe dair FETÖ açığa alınan, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan ve ihraç edilenler listesi

20 Nisan 2017 Perşembe, 08:04:05 Güncelleme: 08:05:28

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 20 Nisan 2017 Perşembe günü raporu.

İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "abla" diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 il 36 adreste 36 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve adreslerinde aramaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildi.

Polisin operasyon kapsamındaki aramaları devam ediyor.

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