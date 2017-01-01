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MHP'li Şefkat Çetin: Cumhurbaşkanlığı hiç kimse için çantada keklik değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin referandum sonrası süreci değerlendirdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:12:54 Güncelleme: 09:14:29

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, “Referandumun en önemli sonucu; Cumhurbaşkanlığı hiç kimse için çantada keklik değil. Yüzde 50 artı 1 oyla ‘Hayır’ çıktığında zafer ilan etmeye hazır olanların milletin ‘Evet’ kararını tartışmaya açmaları, en büyük saygısızlıktır” dedi.

MHP’nin hükümete girip girmeyeceği, Cumhurbaşkanlığı için AK Parti ile ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışılırken, Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’den çarpıcı bir açıklama geldi. Çetin, “Referandumun en önemli sonucu; Cumhurbaşkanlığı hiç kimse için çantada keklik değil” ifadesini kullandı.

Çetin, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

YÜZDE 50 ARTI 1

Anayasa değişikliği millet tarafından onaylandıktan sonra, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir. Yüzde 50 artı 1 oyla “Hayır” çıktığında zafer ilan etmeye hazır olanların milletin “Evet” kararını tartışmaya açmaları, en büyük saygısızlıktır. Milletin tercihini tartışmaya açmak, süreçte yaşananlar üzerinden siyaset üretmek; geçmişte kimseye bir şey kazandırmadığı gibi bundan sonra da kazandırmayacaktır.

MİLLİ İKTİDAR

Mevcut sistemin tıkanan damarları MHP’nin girişimiyle açılmış, milli iradenin çok daha geniş zeminlerde temsil edileceği bir yönetim sistemi hayata geçirilmiştir. Türkiye’yi yönetebilmek için milletimizin yüzde 50’sinden 1 fazlasının oyunu alma şartı, bundan sonra Türkiye’yi milli iktidarların yöneteceği anlamına gelmektedir. Yönetme yetkisini her kim alırsa alsın, güçlü bir kamuoyu denetimi altında görev yapılacağı gerçeği ülkemiz adına memnuniyet vericidir.

MHP SÜRECİN GALİBİDİR

Ayrıca “Hayır” kampanyasının en hızlı taraftarlarının daha şimdiden Cumhurbaşkanlığı yarışı için hesap yapmaya başlamaları, MHP’nin önayak olduğu değişimin ne kadar isabetli olduğunun tescilidir. Zaten referandumun en önemli sonucu, hiçbir parti ya da şahıs için Cumhurbaşkanlığı seçiminin çantada keklik olmadığını göstermesidir. Türkiye referandum sürecinden henüz çıkmış olmasına rağmen, şimdiden yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için çalışmalar başlamıştır. Bilhassa MHP üzerine uzun süredir yaptıkları bütün hesapları bozulanlar, içerisine düştükleri çaresizliği gizlemek için anlamsız saldırılarını devam ettirmektedir. Referandumun kaybedeni olarak ilan ettikleri MHP, halbuki bu sürecin mimarı ve en büyük galibidir.

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