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TSK'dan terör örgütü PKK'ya hava harekatı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bestler-Dereler bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:47:59 Güncelleme: 10:44:10

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Şırnak Bestler-Dereler bölgesine düzenlenen hava harekatında 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan daha önce yapılan açıklamada 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19.50 ile 20.20 saatleri arasında Şırnak Bestler-Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ve iki silah mevziinin imha edildiği bildirilmişti.

Sonrasında devam eden operasyonda, geriye kalan iki teröristin de bölgeye sevk edilen taarruz helikopterlerinin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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