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Adana
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Adana'da yüksek sesle müzik kavgası polisi alarma geçirdi

Olayın terörle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine mahalleye zırhlı araçlarla ve uzun namlulu silahlarla giren polis, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:19:32 Güncelleme: 10:27:47 İHA

Adana'da yüksek sesle müzik dinleyen bir grup genç ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavga polisi alarma geçirdi. Olayın terörle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine mahalleye zırhlı araçlarla ve uzun namlulu silahlarla giren polis, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesi 37005 Sokakta meydana gelen olayda, bir grup gencin içinde bulunduğu 01 EJ 297 plakalı otomobil sokakta durdu. Bu sırada gençler yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Aşırı sesten rahatsız olan mahalle sakinleri, gençlere tepki gösterdi. Gençler bir grup mahalle sakinine karşılık verince iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, gruptakilerden biri yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

BÖLGE ABLUKA ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Silah kullanılan kavganın terör olaylarının yoğun olduğu bir mahallede meydana gelmesi ve terörle bağlantılı bir olay olabileceği ihtimaline karşı bölge abluka altına aldı. Terörle mücadele ekipleri mahalleye zırhlı araçlarla girdi, ardından uzun namlulu silahlarla etrafta güvenlik çemberi oluşturuldu, asayiş ve yunus polisleri destek verdi.

Mahallede yoğun güvenlik önlemleri alan polis, olay karıştığı iddia edilen Savaş A.(43) ve Fatih Ş. (31) adlı kişileri gözaltına aldı. Zanlılardan birinin üzerinden tabanca çıktı. Olayda kullanılan pompalı tüfeği bulmak için, polis mahalledeki evlerin bahçelerini didik didik aradı, ancak pompalı tüfeği bulamadı. Zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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