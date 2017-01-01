20 NİSAN 2017
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İzmit'te öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı

İzmit Doğukışla Parkı'nda S.B. iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz etti

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:39:36 Güncelleme: 11:40:43 DHA

İzmit'te, parkta bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz ettiği iddia edilen 37 yaşındaki S.B. polis ekiplerince yakalandı.

İzmit Doğukışla Parkı'nda S.B. iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri park içerisinde dağılarak S.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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