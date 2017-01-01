20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyanet
GÜNDEM

Diyanet imam-hatip alımı ne zaman?

Diyanet Başkanlığı, 2016-KPSS ile imam-hatip alımı yapacak. Peki başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak?

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:44:10 Güncelleme: 12:19:04

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına, 2016 KPSS ile 4-B sözleşmeli imam-hatip alımı yapacak. Sınava başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İMAM-HATİP ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 21 - 28 Nisan 2017 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ internet adresi üzerinden 3-başvuru programı aracılığı ile '4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı' (SÖZPER-2017I) e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şaksen müracaat edeceklerdir.

Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6,7 ve 8'inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4. Halen Başkanlık teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

5. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

6. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

UNVANI GRUBU MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI
  1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 20
  2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 250
  3 İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 5
  4 İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans KPSSP124 5
  5 İlahiyat Önlisans+Hafız KPSSP123 5

 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip

 6 İlahiyat Önlisans KPSSP123 5
  7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 5
  8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 5
  9 İ.H.L+Diğer Önlisans+Hafız KPSSP123 5
  10 İ.H.L+Diğer Önlisans KPSSP123 5
  11 İ.H.L+Hafız KPSSP122 100
  12 İ.H.L KPSSP122 5
      TOPLAM 415

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav; Antalya, Bursa, Bolu, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, İstanbul, Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylar, girmek istediklerini sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Diyanet Başkanlığı internet sitesinde ilan edileceklerdir.

Adaylar sınavda;

a) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
c) Hitabet. (10 puan)

alanlarından ayrı ayrı puan verilmnek suretiyle değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2017 Hac ücretleri açıklandı! Hac ücretleri ne kadar?
GÜNDEM

2017 Hac ücretleri açıklandı
2017 Hac kura sonuçları belli oldu
GÜNDEM

Diyanet 2017 Hac kura sonuçlarını açıkladı
İzmit'te öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı
GÜNDEM

Teşhirci sapık yakalandı!
Adana'da esrarengiz ölümler
GÜNDEM

Ne 'menem'en iştir!
Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgası
GÜNDEM

Cezaevinde jandarma gardiyan kavgası: Yaralılar var
Kılıçdaroğlu'ndan referandum ve YSK açıklaması: Gerekirse AİHM'e götüreceğiz
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Gerekirse AİHM'e götüreceğiz
İzmit'te öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı
GÜNDEM

TEŞHİRCİ SAPIK YAKALANDI!
Diyanet imam-hatip alımı ne zaman?
GÜNDEM

DİYANET 415 İMAM-HATİP ALIMI YAPACAK
Adana'da yüksek sesle müzik kavgası polisi alarma geçirdi
GÜNDEM

ADANA'DA POLİSİ ALARMA GEÇİREN OLAY!
Edirne'de bir kişi arkadaşını öldürdü
GÜNDEM

YENGESİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, SONRASI KORKUNÇ!
Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgası
GÜNDEM

CEZAEVİNDE JANDARMA GARDİYAN KAVGASI: YARALILAR VAR
Manisa'da bir kişi valilik önünde soyundu
GÜNDEM

BİR ANDA SOYUNDU! "DELİYE NEDEN KELEPÇE TAKILIYOR?"