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Manisa'da bir kişi valilik önünde soyundu

Kelepçe takılmasına tepki gösteren Rıdvan T. "Deliye neden kelepçe takılıyor? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Deli kime zarar verebilir ki?" diye bağırdı

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:18:54 Güncelleme: 12:22:02 İHA

Manisa'da psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen bir vatandaş Manisa Valiliği'nin önünde soyunarak bağırmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve atanamadığı için psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen öğretmen 31 yaşındaki Rıdvan T., ailesi tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmesi amacıyla Manisa'ya getirildi. Bir ara ailesinin yanından ayrılan Rıdvan T. Manisa Valiliğinin önüne gelerek soyunmaya başladı.

"DELİYE NEDEN KELEPÇE TAKILIYOR?"

Manisa Valiliği polis noktasında görevli polislerin müdahalesiyle, Rıdvan T. hemen polis kulübesine alındı. Burada polislerin sakinleştirmeye çalıştığı Rıdvan T. için ambulans talebinde bulunuldu. Etrafına bağırarak tepki gösteren Rıdvan T. güçlükle sakinleştirildi. Polis noktasına gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından Rıdvan T. polis ekiplerince kelepçe takılarak ambulansa götürüldü. Kelepçe takılmasına tepki gösteren Rıdvan T. "Deliye neden kelepçe takılıyor? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Deli kime zarar verebilir ki?" diye bağırdı.

Hastanede ilk sağlık kontrolleri yapılan Rıdvan T.'nin daha sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

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