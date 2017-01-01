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Batman'da katil zanlısından kan donduran ifade

Jandarma ve adliyedeki ifadelerinde suçunu kabul eden M.L.A., "Pişman değilim, dışarıda ve yol kenarlarında içki içen ve bayan arkadaşlarıyla uygunsuz gördüğüm kişilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim" dedi.

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:33:22 Güncelleme: 12:35:28 İHA

Batman'da tüfekle taradığı otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan katil zanlısı M.L.A., ifadesinde, "İçki içenlere ve uygunsuz gördüğüm kişilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim" dedi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce, Batman-Kozluk karayolunun 10'uncu kilometresinde 35GD7427 plakalı otomobilin önünü kesen M.L.A., tüfekle aracı taradı. Olayda, araçta bulunan Süleyman Gültekin (30) hayatını kaybetti, S.G. (26) ağır yaralandı. Olaydan sonra kayıplara karışan Zanlı M.L.A.'nın yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, 60 kişilik jandarma ekibi görevlendirildi.

SİLAHLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

MOBESE kameralarını inceleyen ekip, cinayet saatinde bölgeden geçen 250 aracı sorgulayarak, M.L.A.'nın kullandığı aracı tespit etti. Ardından M.L.A.'nın ikamet adresini belirleyen jandarma, Yeşilöz köyündeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda M.L.A., olayda kullandığı silahlarla birlikte yakalandı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.L.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ve adliyedeki ifadelerinde suçunu kabul eden M.L.A., "Pişman değilim, dışarıda ve yol kenarlarında içki içen ve bayan arkadaşlarıyla uygunsuz gördüğüm kişilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim. Batman merkez Gültepe Mahallesi'ndeki parkta da bir iki keşif yaptım. Yakalanmasaydım orada birkaç kişiyi daha öldürecektim" dedi.

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