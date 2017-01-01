20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tayfun Talipoğlu
GÜNDEM

Tayfun Talipoğlu'nun kalp krizinden öldüğü kesinleşti

Kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:41:00 Güncelleme: 12:42:21

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki evinde fenalaşıp hayatını kaybeden gazeteci 55 yaşındaki Talip Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan detaylı otopsinin sonucu belli oldu. Buna göre kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizinden hayatını kaybettiği kesinleşti.

Konak İlçesi Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde geçen 21 Mart'ta fenalaşan gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, hayatını kaybetti. Önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talipoğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, Talipoğlu'nun vücudundan doku ve kan örnekleri alındı. Kars'ta dünyaya gelen ve meslek hayatında birçok başarıya imza atan Tayfun Talipoğlu, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KALP KRİZİ NETLİK KAZANDI

Daha önce 2 kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan detaylı otopsinin sonucu çıktı. Buna göre, kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Batman'da katil zanlısından kan donduran ifade
GÜNDEM

Katil zanlısından korkunç ifade! "Yakalanmasaydım..."
Manisa'da bir kişi valilik önünde soyundu
GÜNDEM

Bir anda soyundu! "Deliye neden kelepçe takılıyor?"
Diyanet imam-hatip alımı ne zaman?
GÜNDEM

Diyanet 415 imam-hatip alımı yapacak
İzmit'te öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı
GÜNDEM

Teşhirci sapık yakalandı!
Adana'da esrarengiz ölümler
GÜNDEM

Ne 'menem'en iştir!
Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgası
GÜNDEM

Cezaevinde jandarma gardiyan kavgası: Yaralılar var
Batman'da katil zanlısından kan donduran ifade
GÜNDEM

KATİL ZANLISINDAN KORKUNÇ İFADE! "YAKALANMASAYDIM..."
AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya silahlı saldırı
GÜNDEM

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI
İstanbul'da kaçırılan Iraklı işadamı ve profesör böyle kurtarıldı
GÜNDEM

İŞADAMI VE PROFESÖR BU HALDE BULUNDU!
Burhan Kuzu'nun şikayette bulunduğu Müjdat Gezen ifade verdi
GÜNDEM

MÜJDAT GEZEN İFADE VERDİ
Bakan Veysel Eroğlu: Kabine değişikliği söz konusu değil
GÜNDEM

BAKAN EROĞLU'NDAN 'KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ' AÇIKLAMASI
Manisa'da bir kişi valilik önünde soyundu
GÜNDEM

BİR ANDA SOYUNDU! "DELİYE NEDEN KELEPÇE TAKILIYOR?"