AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya silahlı saldırı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı, ilçe meydanında düzenlenen silahlı saldırıda kolundan yaralandı. Saldırıda 1 çocuğun da başından ağır yaralandığı öğrenildi.

Niğde'nin Altunhisar ilçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı, uğradığı silahlı saldırı sonrasında kolundan yaralandı. Bir öğrencinin de yaralandığı saldırı sonrasında Belediye Başkanı Erdal Sarı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.