Naci Bostancı: Referandumda 'çatı partiler' ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı Habertürk TV'ye referandum değerlendirmesinde bulundu. Bostancı, referandum sürecinde çatı partilerin ortaya çıktığını söyledi.

Bostancı şu değerlendirmelerde bulundu:

Evet kadar Hayır oylarının da önemini biliyoruz. Hep halk iradesi diyerek davranmış bir AK Parti'nin elbette Evet'in de Hayır'ın da hukukunu korumak için mükellefiyeti vardır. İtirazları varsa bunları meşru şekilde hukuki zemine iletmek vatandaşlarımızın haklarıdır.

Bu bir seçim değildi. Halk oylamasıydı. İki seçenek içerisinde çatı partiler ortaya çıktı. Hayır adı altında bir araya gelen siyasi güçler vardı. Kanaatimce halk oylamasına ilişkin tercihin ötesinde çok farklı dinamikler de rol oynadı.

Diğer tarafda da AK Parti, MHP, BBP, Hüda-Par vardı. Sonuçda kabul edildi.

Hayır demek için bir araya gelmekle Evet demek için bir araya gelmek farklıdır.