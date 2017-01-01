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Devlet Bahçeli makam aracıyla poz verdi
20 Nisan 2017 Perşembe, 14:48:30 | Güncelleme: 15:27:44
HABERTURK.COM
Klasik otomobil merakıyla bilinen Bahçeli bu kez yeni model makam aracıyla poz verdi
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu fotoğrafı MHP'nin resmi twitter hesabından yayınlandı.
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Bahçeli'nin klasik otomobil koleksiyonuında 4 ayrı model bulunuyor.
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Bahçeli zaman zaman bu araçların direksiyonuna geçerek şehir turu atıyor.
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İşte MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sahip olduğu klasik otomobiller...
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Bahçeli sahibi olduğu "Buick" marka otomobili ile, başkent sokaklarında görüntülenmişti.
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Öte yandan Bahçeli, Türkgücü Ülküspor Kulübü'nün sosyal tesis açılışına da 1987 model VOLVO aracıyla gitmişti.
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MHP lideri, önceki yıllarda, partisinin Kızılcahamam'da yaptığı kampına, sahibi olduğu 1971 model Ford Taunus'u kullanarak gitmişti.
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Bahçeli'nin otomobil koleksiyonundaki son araç ise 1982 model bir MERCEDES.
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