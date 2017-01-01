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Devlet Bahçeli makam aracıyla poz verdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:48:30 HABERTURK.COM

Klasik otomobil merakıyla bilinen Bahçeli bu kez yeni model makam aracıyla poz verdi

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    MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu fotoğrafı MHP'nin resmi twitter hesabından yayınlandı.

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    Bahçeli'nin klasik otomobil koleksiyonuında 4 ayrı model bulunuyor.

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    Bahçeli zaman zaman bu araçların direksiyonuna geçerek şehir turu atıyor.

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    İşte MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sahip olduğu klasik otomobiller...

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    Bahçeli sahibi olduğu "Buick" marka otomobili ile, başkent sokaklarında görüntülenmişti.

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