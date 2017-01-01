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Antalya'da patronunu öldüren zanlı yakalandı

Zanlı Veysel A. ifadesinde, ""Mevlüt Yılmaz, gelip sen benim çalışanımı nasıl döversin diyerek bana küfretti. Bunun üzerine bende bir anlık sinirimle bıçağı çektim ve bıçakladım" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:58:54 Güncelleme: 15:01:34 İHA

Antalya'da 3 gün önce çalıştığı kafeteryanın sahibini 5 bıçak darbesiyle öldüren zanlı Veysel A. yakalandı.

Muratpaşa İlçesi,Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz, aynı kafede aşçılık yapan çalışanı 26 yaşındaki Veysel A. tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Zanlının gidebileceği her yerde arama yapan ekipler dün akşam üzeri çalışmalarından sonuç aldı. Veysel A., ekiplerin dün akşamki çalışmaları sonucu Teomanpaşa Caddesi üzerinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, asayiş şubede ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı Veysel A. ifadesinde ise şu bilgilere yer verdi: "Çalıştığım yerde bulaşıkçı kadınla tartıştık. Kadını dövdüm. Mevlüt Yılmaz, gelip sen benim çalışanımı nasıl döversin diyerek bana küfretti. Daha sonra beni yanındakilerle darp ettiler. Bunun üzerine bende bir anlık sinirimle bıçağı çektim ve bıçakladım."

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