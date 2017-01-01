20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
referandum
GÜNDEM

CHP'li Dursun Çiçek: Senaryo önceden yazıldı, Hayırlar yüzde 60'lara çıksaydı...

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, referandum sonuçlarına itirazlarla ilgili olarak "Senaryo önceden yazıldı" iddiasında bulundu

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:02:29 Güncelleme: 15:03:44 AA

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, halk oylaması öncesinde "senaryonun" önceden yazıldığını iddia ederek, "Şayet hayırlar yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar. Yani her durumda da kazan kazan." dedi.

5 DAKİKALIK SİNEVİZYON İZLETTİ

Çiçek, düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sürecindeki usulsüzlüklerin esprili bir şekilde anlatıldığını söylediği 5 dakikalık bir sinevizyon izletti.

Türkiye'nin 17 Nisan sabahı, bir asırlık parlamenter sistemden sonra Türk tipi yeni bir sisteme uyandığını belirten Çiçek, halk oylaması sürecinde yaşandığını ifade ettiği usulsüzlükleri anlattı.

Dursun Çiçek, oy kullanılan bir sınıfın girişinde, elinde kalaşnikofla bekleyen kişinin fotoğrafını gösterdi, Muş Valisi'nin olayla ilgili açıklamasını eleştirdi.

"NASIL OYLAR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Halk oylaması sonucunun yüzde 51 ile evet olduğunun açıklandığını anımsatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bunların nasıl oylar olduğunu gördük. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir noktada il ve ilçe seçim kurullarının da önüne geçerek ve onları bağlayarak 'evetçi' tarafta olduğunu gösterdi. Daha önce mühürsüz oy pusulalarını kabul etmeyen YSK, bu halk oylamasında kabul etti.

Burada senaryo önceden yazıldı. Bu mühürsüz oy pusulaları sandıklara önceden gönderildi ve orada dağıtıldı. Şayet hayırlar çok fazla olsaydı, yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, bu sefer AK Parti'nin başvurusu üzerine, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar. Yani her durumda da kazan kazan."

CHP'li Çiçek, "evetler" lehine devlet kampanyası yürütüldüğünü iddia ederek, tamamında "evet" çıkan sandıkların yüzde 30'unda bütün vatandaşların oy kullandığını dile getirdi.

İktidarın sandıktan "evet" çıkması için bütün gücünü kullandığını savunan Çiçek, "İktidar, Türkiye'ye yakışmayacak şekilde demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaşıldığını bir kez daha gösterdi, dikta yaklaşımlarını bir kez daha izledik." diye konuştu.

YENİ SEÇİM TÜRÜ: MÜHÜRSÜZ

Çiçek, bu oylamanın seçim tarihine yeni bir seçim türünü, "mühürsüz seçimi" eklediğini belirtti.

YSK'dan sonuç alamadıklarını, ancak itirazlarının Anayasa Mahkemesi ve AİHM nezdinde devam edeceğini aktaran Çiçek, "İlk seçimlere kadar, iktidarın bu hırsızlığı ve milli irade gasbını millete anlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yeni başladı ve ilk seçimlere kadar da devam edecektir. Hayır oyu verenler, ilk seçimlerde bu değerlere sahip çıkan siyasi partilere ve adaylara destek verecektir. Onlar da Türk milletine hesap vermek için sandığa gömülecektir, o günü dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Veysel Eroğlu: Kabine değişikliği söz konusu değil
GÜNDEM

Bakan Eroğlu'ndan 'kabine değişikliği' açıklaması
MHP'li Kenan Tanrıkulu: Güneydoğu'daki 'Evet' oylarını MHP'nin Kürt politikası artırdı
GÜNDEM

"Güneydoğu'daki 'Evet'i MHP'nin Kürt politikası ...
Naci Bostancı: Referandumda 'çatı partiler' ortaya çıktı
GÜNDEM

Naci Bostancı: Referandumda 'çatı partiler' ortaya ...
Kılıçdaroğlu'ndan referandum ve YSK açıklaması: Gerekirse AİHM'e götüreceğiz
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Gerekirse AİHM'e götüreceğiz
AK Parti'de sandık analizi: Kapsayıcı dil kullanmadık, iyi anlatamadık
GÜNDEM

AK Parti 'Evet' oranını bu 3 nedene bağladı
Bülent Tezcan'dan YSK'nın kararına yorum: Oy kullananlara haksızlıktır
GÜNDEM

CHP'den YSK'nın ret kararına ilk yorum
Manisa'da 20 günde 102 deprem
GÜNDEM

KORKUTAN HAREKETLİLİK! 20 GÜNDE 102 DEPREM
Sarıyer'de 5 yaşındaki Yaren'in öldüğü hafriyat kamyonu kazasında keşif kararı
GÜNDEM

5 YAŞINDAKİ YAREN'İN ÖLDÜĞÜ KAZAYLA İLGİLİ YENİ KARAR
Meclis 2019'a hazırlanıyor
GÜNDEM

SİSTEMLE BİRLİKTE TBMM DE DEĞİŞİYOR
Devlet Bahçeli makam aracıyla poz verdi
GÜNDEM

BAHÇELİ'DEN "SON MODEL" POZ!
Antalya'da patronunu öldüren zanlı yakalandı
GÜNDEM

KAFETERYADAKİLERE DEHŞETİ YAŞATAN AŞÇI YAKALANDI!
Burhan Kuzu'nun şikayette bulunduğu Müjdat Gezen ifade verdi
GÜNDEM

MÜJDAT GEZEN İFADE VERDİ