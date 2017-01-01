Erdoğan-Yıldırım referandumdan sonra ilk kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırımı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin'in aktardığına göre bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17:30'da Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşme, referandumun ardından gerçekleşecek ilk resmi görüşme oldu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletmişti.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMLİ DETAYLARI

Bugünkü görüşmede kabine revizyonu, kongre süreci ve üyelik sürecinin netleşmesi bekleniyordu.

Toplantıda bundan sonraki süreçteki adımın ne olacağının konuşulacağı ve özellikle üyelik ve kongre süreci ile ilgili YSK'nın açıklaması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleneceği öğrenildi.

YILDIRIM 2018'E KADAR 'KONGRE YOK' DEMİŞTİ

Başbakan Yıldırım dünkü açıklamasında 2018 yılına kadar bir kongrenin gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. AK Parti'de son olağan kongre 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti.