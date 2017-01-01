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Bolu'da zihinsel engelliye şantiyede tecavüze 16 yıl hapis istemi

Zihinsel engelli Erol Ö.'nün yaşadıklarını anlatması sonrası salondakiler donup kaldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:07:09 Güncelleme: 16:08:31 İHA

Bolu'da, 34 yaşındaki zihinsel engelli Erol Ö.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 3 çocuk babası Ergün E.'nin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Mahkemede Erol Ö.'nün yaşadıklarını anlatmasıyla salonda bulunanlar dondu kaldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde ikamet eden zihinsel engelli 34 yaşındaki Erol Ö., evinde çıkıp ilçe merkezine yürüdüğü sırada resmi bir kurumun şantiyesinde kamyon şoförü olarak çalışan Ergün E. şahsi aracıyla Erol Ö.'nün yanında durdu. Erol Ö.'yü aracına bindirerek çalıştığı kuruma götüren Ergün E. engelli gence burada 2 kez tecavüz etti. Daha sonra şahsı aracına bindirdiği yere bırakan Ergün E., 34 yaşındaki genci tehdit ederek yaşanılanları kimseye anlatmamasını söyledi. Olaydan sonra evine giden ve hem psikolojisi bozulan hem de sağlık sorunları yaşayan Erol Ö.'nün idrarından kan gelmesi sebebiyle birlikte yaşadığı ablası bir şeyler olduğundan şüphelenerek kardeşinden sorununu anlatmasını istedi. Erol Ö. yaşadıklarını anlatmasının ardından aile Ergün E.'den şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli cinsel saldırı ve tehdit" suçlamasıyla hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istenen Ergün E.'nin tutuklu yargılanmasına başlandı. Zihinsel engelli Erol Ö.'nün kendisi ve ailesinin de bulunduğu davada ifade veren Ergün E., kendisine iftira atıldığını belirterek, "Ben bu şahısla çay bahçesinde tanıştım. Ona kesinlikle cinsel bir saldırıda bulunmadım" dedi.

Sanığın ifadesinin ardından yaşadıklarını anlatan Erol Ö. ise, "Ben çarşıya doğru yürürken Ergün arabasıyla benim yanımda durdu. Bana cinsel içerikli şeyler söyleyerek arabaya binmemi söyledi. Ben de neden bindiğimi bilmiyorum ama araca bindim. Beni çalıştığı işerine götürerek ikinci kata çıkardı. Bir odaya girdik ve bana üstümü çıkarttıktan sonra iki kez tecavüz etti. Daha sonra beni arabasıyla aldığı yere bıraktı. Ben de evime kadar yürüdüm. Tuvalete gittiğimde idrarımdan kan geliyordu. Beni tehdit ettiği için kimseye söyleyemedim" dedi.

UYKUSUNDA SAYIKLAMIŞ

Erol Ö.'nün yaşadıklarını ilk olarak anlattığı ablası da mahkemede tanık olarak dinlendi. Erol Ö.'nün ablası tuvalette sürekli kan kalıntıları gördükten sonra kardeşinin bir sorunu olduğunu düşündüğünü belirterek, "Annem ve babam kendi sağlık sorunları için şehir dışında olduklarından dolayı Erol benim yanımda kalıyordu. Erol sürekli tuvaletten çıktığında kan kalıntıları kalıyordu. Erol'un geceleri uykusunda 'kimseye söylemeyeceğim' diye sayıkladığını da bildiğim için bir sorun olduğunu anladım. Birkaç kez neler olduğunu sordum ama cevap vermedi. Yine bir gün beraber caddede yürürken Erol kendisini arabaların önüne atmaya çalıştı. Yaklaşık iki hafta sonra biraz zorlayınca, 'namus gitti abla' diyerek başından geçenleri anlattı. Biz de hastane ve karakola giderek şikayetçi olduk. Ergün'den korktuğundan dolayı mahkemeye gelmemek için ellerini keserken son anda yakaladım. Ankara'da bir hastanenin hem genel cerrahi hem de psikoloji bölümünde tedavi görüyor" diye konuştu.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi.

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