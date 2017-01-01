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Cenaze namazı öncesi standı yere fırlatarak mikrofonu eline alan şehit pilotun oğlu Barış, "Babam birçok hayat kurtardı. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi şehit oldu. O bir kahramandı. Son kez ricam babam için dua etmeyin. Benim babamı alkışlayın" şeklinde konuştu. Barış'ın bu sözleri üzerine cenazeye katılan vatandaşlar şehit pilotu alkışladı.