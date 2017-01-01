Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Dilaver Karsavuranoğlu memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı köyünde toprağa verildi.
Şehit pilot Emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu, 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeli personel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almıştı.
1995'den itibaren pilotluk yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki şehit Pilot Karsavuranoğlu evli ve Onur ve Barış isminde iki oğlu bulunuyor.
Şehit pilot için Şabanözü Karahacı köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Gülşen, annesi Gülhanım ve iki oğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesi standı yere fırlatarak mikrofonu eline alan şehit pilotun oğlu Barış, "Babam birçok hayat kurtardı. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi şehit oldu. O bir kahramandı. Son kez ricam babam için dua etmeyin. Benim babamı alkışlayın" şeklinde konuştu. Barış'ın bu sözleri üzerine cenazeye katılan vatandaşlar şehit pilotu alkışladı.