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Kılıçdaroğlu şehit cenazesine katıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:08:37 İHA

Şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

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    Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Dilaver Karsavuranoğlu memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı köyünde toprağa verildi. 

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    Şehit pilot Emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu, 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeli personel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almıştı.

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    1995'den itibaren pilotluk yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki şehit Pilot Karsavuranoğlu evli ve Onur ve Barış isminde iki oğlu bulunuyor.

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    Şehit pilot için Şabanözü Karahacı köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Gülşen, annesi Gülhanım ve iki oğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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    Cenaze namazı öncesi standı yere fırlatarak mikrofonu eline alan şehit pilotun oğlu Barış, "Babam birçok hayat kurtardı. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi şehit oldu. O bir kahramandı. Son kez ricam babam için dua etmeyin. Benim babamı alkışlayın" şeklinde konuştu. Barış'ın bu sözleri üzerine cenazeye katılan vatandaşlar şehit pilotu alkışladı.

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