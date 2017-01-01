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Zonguldak'ta otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki

Kocasına önce "Arabamı çarptı?" diye soran Cemile T. ardından da "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin. Yazıklar olsun sana be. Muzur başımın belası ya. Geri zekalı, ölsen sevinecem" şeklinde tepki gösterdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:12:45 Güncelleme: 16:16:17 İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs arkasından geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Bu sırada kazayı öğrenip olay yerine gelen eşi ise kocasına "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin" diyerek tepki gösterdi.

Kaza Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Celal T., perondan çıkış yapmaya çalışan Halil A. (40) idaresindeki özel halk otobüsünün çarpması sonucu yere düştü. Otobüsün arka kısmının çarpması sonucu yere düşen yaşlı adama o sırada yoldan geçen 112 sağlık görevlisi müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıyı sedye ile ambulansa aldı.

"ÖLSÜN SEVİNECEĞİM"

Kazayı duyup olay yerine gelen yaşlı adamın karısı Cemile T. (65) söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Kocasına önce "Arabamı çarptı?" diye soran Cemile T. ardından da "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin. Yazıklar olsun sana be. Muzur başımın belası ya. Geri zekalı, ölsen sevinecem" şeklinde tepki gösterdi. Vatandaşların "Kaza olmuş" diyerek sakinleştirmeye kadın "Olmasın, yapmasın" cevabını verdi. Ambulansın ön kısmına alınan ve kocasına hakaret etmeye devam eden Cemile T. önce kocasına çarpan halk otobüsüne ardından da kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederek tepkisini sürdürdü. Kaza sırasında olay yerinde olan Uğur Kocaman ise otobüs geri gelirken aradan geçmeye çalışan yaşlı adama yavaş çarptığını ancak yere düştüğünü söyledi. Kocaman, şehir içerisinde duran otobüslerin trafiği karmaşık hale getirdiğini belirterek, rink seferlerine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam müşahede altına alınırken, otobüs sürücü ise ifadesi için karakola götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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