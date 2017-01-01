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CHP'li Deniz Baykal'dan referandum açıklaması: Bu tarihi bir sonuçtur

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum sonucuna ilişkin "İstanbul'da sağlanan başarı Türkiye için, dünya için bir umut olmuştur." açıklamasında bulundu.

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:51:53 Güncelleme: 16:55:52 HABERTURK.COM

CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Baykal İstanbul'daki Hayır oyları için "Bugün İstanbul il örgütümüzü kutlamak için bu ziyareti yapıyorum. Alınan sonuç tarihi bir sonuçtur. Türkiye bakımından önemli gelişmelerin ilk oylaması olmuştur. İstanbul'da sağlanan başarı Türkiye için dünya için bir umut olmuştur." dedi.

Baykal konuşmasında şunları söyledi:

"BU ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Bu duygunun bize yüklediği sorumluluğu hep beraber bir kez daha hissedelim istiyorum. Bundan sonrasına böyle bir noktadan yürümekte olduğumuzu söylemek istiyorum, bu bir son değil, önemli bir başlangıçtır. Türkiye açısından her türlü gücü, yetkiyi, devletin günlük siyaset dışında tutulması gereken olanakların seferber ederek yürütülen referandum karşısında toplumumuzun çeşitli kesimlerinin yeter artık dercesine dayatmacı girişimi frenleme konusunda yüksek bir iradeyi sergilediğine tanık olduk. Bu çok önemlidir. Ben ülkem ve partim adına iftihar ediyorum.

"İLK YAPILMASI GEREKEN İŞ, TABLONUN DOĞRU OKUNMASI"

Bunu doğru okuyalım. İlk yapılması gereken iş bu tablonun doğru değerlendirilmesi ve anlaşılmasıdır. Elbette siyasette böyle bir sonuç ortaya çıkınca hepimizin refleksi bu tabloya sahip çıkmak, sonuçlar çıkarmak. Siyasetçi refleksi budur. Bizim içinde bulunduğumuz kritik ortamı değerlendirerek bu konuda çok soğukkanlı, gerekirse kendimize karşı acımasız bir yorum yapmamıza ihtiyaç var.

 

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