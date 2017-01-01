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Fadıl Akgündüz'ün tahliyesine itiraz reddedildi

İş adamı Fadıl Akgündüz hakkında verilen tahliye kararına itiraz reddedildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:09:45 Güncelleme: 17:23:28

Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz’ün tahliye edilmesine 27 mağdur tarafından yapılan itiraz reddedildi.

2 BİN 443 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz ile birlikte yargılandığı 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı.

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