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MİT tırlarını durduran savcı Yaşar Kavalcıoğlu tutuklandı

MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:16:55 Güncelleme: 17:49:36 AA

MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Harem Otogarı'nda 16 Nisan'da gözaltına alınan eski savcı Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi. Kavalcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Kavalcıoğlu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Hatay'da, 2014'te MİT'e ait tırları durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim." diyerek tehdit ettiği ileri sürülen Kavalcıoğlu, süreç içinde meslekten ihraç edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    soytarıdan kral olmaaaazzz
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