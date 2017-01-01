Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti" dedi.

A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME TARİHİ NETLEŞTİ

Trump'la görüşeceği tarihi açıklayan Erdoğan, "16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz" dedi.