20 NİSAN 2017
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GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum itirazları hakkında açıklama yaparken CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" ifadelerini kullandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:38:47 Güncelleme: 18:03:56 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak  "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti" dedi. 

A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı. 

TRUMP'LA GÖRÜŞME TARİHİ NETLEŞTİ

Trump'la görüşeceği tarihi açıklayan Erdoğan, "16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz" dedi. 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 22 dakika önce
    Reisim daha çok ışımız var yola devam
  • Misafir 22 dakika önce
    başkan erdoğan
  • Misafir 27 dakika önce
    Devam sayin cumhurbaskanimiz.
  • Misafir 28 dakika önce
    Halkın iradesi ve seçimini yapmıştır.
  • Misafir 33 dakika önce
    güzel ülkemin güzel başkanı helal olsun
  • Misafir 37 dakika önce
    cumhurbaşkanının bu konuya cevap bile vermemesi gerekiyor
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