Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti" dedi.
A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.
"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?"
Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.
TRUMP'LA GÖRÜŞME TARİHİ NETLEŞTİ
Trump'la görüşeceği tarihi açıklayan Erdoğan, "16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz" dedi.
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YORUMLAR 6
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Misafir 22 dakika önceReisim daha çok ışımız var yola devam96
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Misafir 22 dakika öncebaşkan erdoğan93
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Misafir 27 dakika önceDevam sayin cumhurbaskanimiz.123
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Misafir 28 dakika önceHalkın iradesi ve seçimini yapmıştır.96
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Misafir 33 dakika öncegüzel ülkemin güzel başkanı helal olsun96
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Misafir 37 dakika öncecumhurbaşkanının bu konuya cevap bile vermemesi gerekiyor66
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