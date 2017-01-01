Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş

10 | 10

Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın ya da kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."