20 NİSAN 2017
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Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:47:47 DHA

  • 1 Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş
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    Şanlıurfa'da inşaatta çalışan Suriyeli 3 işçinin, 9 yaşındaki M. Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

  • 2 Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş
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    Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatında sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. 

  • 3 Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş
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    Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze gitmek zorunda kalan Halil Y.'nin evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu M. Y., inşaata gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre  önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. 

  • 4 Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş
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    Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.

  • 5 Suriyeli işçiler Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş
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    Korkan M.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez küçük çocuğa kazma ve kürekle vurdu. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    bulacaklar onları başka yolu yok
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