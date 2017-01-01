Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Peskov, Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret olasılığı ile ilgili bir soru üzerine, "Yakın bir zamanda temasa geçilebileceği, telefon görüşmesinde ele alındı" dedi.

İHA'nın verdiği bilgiye göre ise, iki liderin görüşmesi 3 Mayıs'ta gerçekleşecek. Öte yandan Erdoğan, 16-17 Mayıs tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.