KKTC Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içinde 37 yaşındaki Gamze Pehlivan bıçaklanarak öldürüldü.



37 yaşındaki Gamze Pehlivan ile Suat A. arasında yaşanan tartışma sonrası A.'nın çıkardığı bıçağı Gamze Pehlivan'a sapladığı, kadının hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi.



Polisten alınan bilgiye göre cinayet zanlısı Suat A. ve Gamze Pehlivan’ın Türkiye’den KKTC’ye 3 gün önce geldikleri bildirildi.



ÖNCE GÖĞSÜNDEN SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADI



Görgü tanıkları Suat A.'nın konuşmak amacıyla Gamze Pehlivan'ı yanına çağırdığı, ardından da aralarında yaşanan tartışma sonrası Gamze Pehlivan'ı önce göğsünden ardından da sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladığını söyledi.



BIÇAKLADIKTAN SONRA ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKTÜ



Bıçaklama olayının ardından zanlının, üzerine yanıcı madde dökerek Gamze Pehlivan'ı yakmaya çalıştığı iddia edildi. Zanlı Suat A. daha sonra olay yerinden kaçtı. KKTC polisinin soruşturmasında Suat A. yakalanarak tutuklandı.

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