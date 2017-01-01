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KKTC Lefkoşa Gamze Pehlivan
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Kıbrıs'ta Gamze Pehlivan adlı kadın üniversite kampüsü içinde öldürüldü

Suat A., defalarca bıçakladığı Gamze Pehlivan'ı yanıcı madde döküp yakmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan Suat A., yakalanarak tutuklandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:13:58 Güncelleme: 19:43:15 DHA

KKTC Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içinde 37 yaşındaki Gamze Pehlivan bıçaklanarak öldürüldü.

37 yaşındaki Gamze Pehlivan ile Suat A. arasında yaşanan tartışma sonrası A.'nın çıkardığı bıçağı Gamze Pehlivan'a sapladığı, kadının hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre cinayet zanlısı Suat A. ve Gamze Pehlivan’ın Türkiye’den KKTC’ye 3 gün önce geldikleri bildirildi.

ÖNCE GÖĞSÜNDEN SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADI

Görgü tanıkları Suat A.'nın konuşmak amacıyla Gamze Pehlivan'ı yanına çağırdığı, ardından da aralarında yaşanan tartışma sonrası Gamze Pehlivan'ı önce göğsünden ardından da sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladığını söyledi.

BIÇAKLADIKTAN SONRA ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKTÜ

Bıçaklama olayının ardından zanlının, üzerine yanıcı madde dökerek Gamze Pehlivan'ı yakmaya çalıştığı iddia edildi. Zanlı Suat A. daha sonra olay yerinden kaçtı. KKTC polisinin soruşturmasında Suat A. yakalanarak tutuklandı.

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