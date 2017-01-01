20 NİSAN 2017
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Adana
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Adana'da ormanlık alanda insan kafatası ve kemikleri bulundu

Bölgede çocuklarıyla gezen bir vatandaş, köpeklerin havladığı alana doğru gittiğinde toprağa gömülü kemik ve kafatası parçalarıyla karşılaşınca polis ekiplerine haber verdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:07:23 Güncelleme: 21:31:26 AA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda, insana ait olduğu belirlenen kemik ve kafatası parçaları bulundu.

Yılankale Kokar mevkisindeki ormanlık alanda çocuklarıyla gezintiye çıkan Erhan Yılmaz, köpeklerin sürekli havlaması üzerine sesin geldiği bölgeye gitti.

Yılmaz, bir kısmı toprak üstüne çıkmış kemikler ve kafatasını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kemiklerin insana ait olduğunu tespit etti.

İLÇEDEKİ KAYIP İHBARLARI ARAŞTIRILIYOR

Bulunan kemik ve eşyalar, ekipler tarafından toplandı. Kemikler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekiplerin, kemik parçalarının bir yıl önce toprağa gömülmüş olduğunu değerlendirdikleri, ilçedeki kayıp ihbarlarının araştırıldığı öğrenildi.

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