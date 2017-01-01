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Artvin'de tünelde feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 21:47:49 Güncelleme: 22:30:01 AA

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Terzi (32) idaresindeki otomobil, Borçka-Murgul karayolunun 3'üncü kilometresindeki Murgul Tüneli'nde, Turgay Yılmaz Yıldız'ın (38) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hüseyin Terzi ile Saadet Yıldız (67) olay yeri, Sevinur Yıldız (36) ise kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada annesi ve eşini kaybeden Turgay Yılmaz Yıldız ile çocukları Mustafa Kemal (3) ve Remzi Çağatay Yıldız'ın (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.

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