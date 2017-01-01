Büyüklerin silahı çocukları vuruyor

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Anne Havva Atmaca ise “Benim oğlumun hiç suçu yoktu. Onu öldürenler cezasını çeksin. Benim devletten tek isteğim, oğlumu öldürenler idam edilsin. Ben tek çocuğumla kaldım. Benim tek oğlumdu, onu da kaybettim” diye ağıtlar yaktı.