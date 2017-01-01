Büyüklerin silahı çocukları vuruyor

Adana’nın Özgür Mahallesi’nde, önceki akşam, husumetli Can ve Bülbül aileleri barıştırılmak üzere bir araya getirildi. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında, hasta dedesini ziyarete gittikleri evden annesine dondurma almak için çıkan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca ile Hasan Can (43) ve Sabri Bülbül (67) yaralandı.
Gazete Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre sırtına saçma isabet eden Yusuf Atmaca, kaldırıldığı hastanede can verdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Yusuf dün Buruk Mezarlığı’nda defnedildi. Dayı Ekrem Olcay, “Küçücük çocuktan ne istediniz, ne suçu vardı öldürdünüz?” diye gözyaşı döktü.
BABASI TEDAVİ GÖRÜYOR ABLASI TRAFİK KAZASI KURBANI
Yusuf’un ailesinin dramı ise yürek burktu. Yusuf’un babasının Ceyhan’da 10 yıl önce kebapçıda çalışırken elektrik çarpması sonucu yaralandığı ve buna bağlı olarak akli dengesini kaybettiği, halen hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Yusuf’un 5 yıl önce de ablası Emine Atmaca’nın (10) D-400 Karayolu’nda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Anne Havva Atmaca ise “Benim oğlumun hiç suçu yoktu. Onu öldürenler cezasını çeksin. Benim devletten tek isteğim, oğlumu öldürenler idam edilsin. Ben tek çocuğumla kaldım. Benim tek oğlumdu, onu da kaybettim” diye ağıtlar yaktı.
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