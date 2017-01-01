21 NİSAN 2017
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Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

21 Nisan 2017 Cuma, 03:54:05

  • 1 Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor
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    İzmir’in Çeşme İlçesi’nde, 18 Aralık 2016’da ‘Lady Tuna’ adlı gemi Fener Adası yakınlarında kayalıklara çarparak denize 50 ton akaryakıt sızmasına neden oldu. 

  • 2 Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor
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    Gazete Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre kazanın ardından Çeşmeliler, turizm sektörü temsilcileri ve çevreciler olaya geç müdahale edildiğini ve geminin kılavuz kaptan almadığını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. 

  • 3 Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor
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    Kazanın ardından harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Daha önce yabancı gemilerin kıyı tesislerine yanaşmaları halinde almaları zorunlu olan ‘kılavuz kaptanlık hizmeti’, balık çiftliklerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

  • 4 Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor
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    ŞARTLAR BELİRLENDİ

    8 Nisan’da yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, kılavuz kaptan alma şartları şu şekilde belirtildi: “Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır.”

  • 5 Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor
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    5 MİLYONLUK CEZA

    Aynı yönetmeliğin 9’uncu maddesinde kesilecek ceza miktarına yer verilerek, “Her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenme durumunda liman başkanı tarafından ilgili gemi veya deniz aracına 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilir” denildi. 

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