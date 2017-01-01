Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

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ŞARTLAR BELİRLENDİ

8 Nisan’da yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, kılavuz kaptan alma şartları şu şekilde belirtildi: “Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır.”