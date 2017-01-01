Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

21 Nisan 2017 Cuma, 03:54:05 | Güncelleme: 04:14:32
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İzmir’in Çeşme İlçesi’nde, 18 Aralık 2016’da ‘Lady Tuna’ adlı gemi Fener Adası yakınlarında kayalıklara çarparak denize 50 ton akaryakıt sızmasına neden oldu.
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Gazete Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre kazanın ardından Çeşmeliler, turizm sektörü temsilcileri ve çevreciler olaya geç müdahale edildiğini ve geminin kılavuz kaptan almadığını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.
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Kazanın ardından harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Daha önce yabancı gemilerin kıyı tesislerine yanaşmaları halinde almaları zorunlu olan ‘kılavuz kaptanlık hizmeti’, balık çiftliklerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
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ŞARTLAR BELİRLENDİ
8 Nisan’da yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, kılavuz kaptan alma şartları şu şekilde belirtildi: “Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır.”
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5 MİLYONLUK CEZA
Aynı yönetmeliğin 9’uncu maddesinde kesilecek ceza miktarına yer verilerek, “Her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenme durumunda liman başkanı tarafından ilgili gemi veya deniz aracına 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilir” denildi.
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Böylece daha önce gemilerin ağırlığına göre 5 bin TL’den başlayıp 120 bin TL’ye kadar değişen oranlarda kesilen para cezası 41 kat artırılmış oldu.
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SARHOŞ GEMİLER RAPORLANACAK
Düzenlemeyle, halk arasında ‘sarhoş gemiler’ olarak adlandırılan hacizli gemilerin fırtına nedeniyle bağlı oldukları alandan kurtularak etrafa zarar vermelerinin önüne geçecek madde eklendi.
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Buna göre liman başkanlığı öncelikle sahipsiz, terk edilmiş ya da hacizli gemileri inceleyerek bunların can, mal ve çevre emniyeti ve güvenlik bakımından risk taşıyıp taşımadığına yönelik rapor hazırlayacak.
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Bu gemilerden riskli bulunanlara yönelik olarak, başka bir yere nakil veya yakıtın tahliyesi gibi tüm tedbirler alınabilecek. Riskli gemiler, üzerinde haciz kararı olması durumunda ise satılabilecek.
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‘İZMİR’DE 8 SARHOŞ GEMİ BULUNUYOR’
Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, yeni yönetmeliğe olumlu baktıklarını belirterek şunları ifade etti: “Çevre kirliliğinin de oluşabildiği her iki konudaki gelişme ile çevremizdeki risk de en aza indirilecek.
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Biz de DTO olarak, İzmir’de ‘sarhoş gemi’ olarak anılan yaklaşık 8 hacizli geminin neden olabileceği risklere karşı uyarılarımızı yapmıştık ve bu uyarılarımızın karşılık bulması bizi sevindirdi.”
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Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Veysi Öncel de “Kazadan sonra oluşan kirlilik önlenmiş durumda. Gelen turistlerimiz, konuklarımız gönül rahatlığıyla denize girebilir. Kılavuz kaptan kararı da son derece doğrudur” diye konuştu.
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Çeşme’de ‘Lady Tuna’nın kayalıklara çarpması sonucu, 50 ton akaryakıt denize sızmış, ciddi çevre kirliliğine neden olmuştu.
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Çeşme sahilindeki temizlik çalışmaları, günlerce sürmüştü.