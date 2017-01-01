15 Temmuz FETÖ başarısız darbe girişimininin ardından yurt genelinde FETÖ üyelerine ve destekçilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İşte 21 Nisan 2017 Cuma günü FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan, bylock kullanan ve tutuklanan kişi sayısı ve FETÖ operasyonları...

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FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA

Tekirdağ merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye gönderildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FETÖ/PDY'nin "asker abisi" olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı. (AA)

TRT'NİN ULUS YERLEŞKESİ VE DİGİTURK BİNASINI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 58 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanık yer alıyor.



Sanıkların, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların olaylarda yaralananlar olduğu ve kamu malına zarar verildiği için "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor. (AA)

KÜTAHYA MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Kütahya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.



Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisarda belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda bulunanların da olduğu 8 şüpheli yakalandı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

ESKİ GTO YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ FETÖ ÜYELİĞİ DAVASI

Eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı.



Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin çağrısı üzerine Bank Asyaya 30 Ocak 2014 tarihinde GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar Bartık ile Göçer ve avukatları ile müşteki olarak dönemin GTO Meclis Başkanı Ali Yenerin avukatı katıldı.



Söz alan Bartık, göreve geldiklerinde odanın 8,5 milyon lira geliri olduğunu, bu paranın ayrı ayrı bankalarda bulunduğunu, yönetimin bunun bir bankada toplanması kararı aldığını ancak paranın vadeli hesap olarak yatırılması nedeniyle 10 ayda toplanabildiğini söyledi.



Ticari hayatının devam etmesi nedeniyle finansla ilgili meseleler konusunda o dönem yardımcısı olan Bilal Karayı görevlendirdiklerini ifade eden Bartık, şöyle konuştu:



"Yönetim kurulu toplantısında 8,5 milyon liranın bir bankaya yatırılması konuşuldu. Ben de Bilal beye güveniyoruz, para konuları yönetime gelmesin dedim. 90 gün vadeli yatırılan paranın dönüşü 30 Ocak. O günün özel bir nedeni yok. Daha önce dönmüş olsaydı, daha önce yatıracaktık. Çağrıdan bahsediyorlar. Buna göre hareket etmemiz mümkün değil. O anda, bizim 13 milyon paramız vardı. Bunun 500 binini yatırmış olmak herhalde destek olmaz. 4 çocuğum var. Hiç birisini FETÖnün okullarına ya da dershanelerine göndermedim. 90lı yıllardan itibaren ticari hayatım sebebiyle FETÖye mensup odalardan sürekli üyelik teklifi aldım ancak hiç üye olmadım."



Mahkeme Başkanı Ercan Kumhakın "Neden üye olmadınız?" sorusu üzerine sanık Bartık, iş adamı olduğunu ve herhangi bir cemaat ile işi bulunmadığını belirterek, "Terör örgütüne üye olmak" suçuyla anılmanın kendisini yaraladığını söyledi.



Tutusuz sanık İbrahim Halil Göçer ise 34 yıl GTOda çalıştığını, son 8 yıldır genel sekreterlik yaptığını, mevzuata göre idari işlerden sorumlu olduğunu aktardı.



Söz konusu evrakta olduğu gibi, benzeri durumlarda, genel sekreter ve yönetim imzasının müşterek bulunduğunu ifade eden Göçer, "Para işleriyle Bilal bey ilgilendiği için evrak geldiğinde daha öncekilerde olduğu gibi muhasebe müdürü Fikriye Öztürke teyit amaçlı sorarım, Bilal beyin bilgisi olduğunu belirtmesiyle evrakı imzalarım." dedi.



34 YILDA İLK



Başkan Kumhakın, "34 yıldır odada görev yapması sebebiyle Bank Asyaya kaç defa para yatırıldığına şahit olduğunu" sorması üzerine sanık Göçer, bunun ilk defa olduğunu söyledi. Başkan Kumhakın, "Hiç şüphelenmedin mi?" sorusuna sanık Göçer, "Kendisinin inceleme yetkisinin olmadığı" yanıtını verdi.



"Gülenin çağrısından haberinin olup olmadığının" sorulması üzerine de sanık Göçer, böyle bir olaydan haberinin bulunmadığını, yaşantı olarak da bu tür oluşumlara uzak durduğunu ileri sürdü.



Dönemin GTO başkan yardımcısı tanık Bilal Kara da, söz konusu paranın yatırıldığı tarihten bir hafta önce telefonda görüştüğü Bartıkın, "Paranın bir kısmını Bank Asyaya yatıralım, belki biraz daha fazla faiz gelir" dediğini, kendisinin ise "Bankanın devletle problemi olduğunu, emanet paranın başlarına iş açabileceğini" söyleyerek uyardığını, "Bir şey olmaz" cevabı aldığını aktardı.



Bundan 3-5 gün sonra yönetim kurulu toplantısı düzenlendiğini, 3-4 üye varken "Paranın yatırılması"nın istendiğini ifade eden Kara, buradakilerin "Bir sorun çıkması halinde düşük meblağ olması sebebiyle parayı kendilerinin karşılayabileceklerini" söylemesi üzerine paranın yatırılmasına karar verildiğini kaydetti.



Tanık GTO Muhasebe Müdürü Fikriye Öztürk de, odanın banka işleriyle uğraşan Bilal Karanın kendilerine talimat verdiğini ve her zaman olduğu gibi imzayı genel sekretere ve başkana ilettiklerini söyledi.



Soru üzerine Öztürk, talimatı sözlü olarak Bilal Karadan aldığını dile getirdi. Kara da "Talimatı sözlü olarak verdiğini" beyan etti.



Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, GTO evraklarının üçlü bilirkişi tarafınca incelenmesini, sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.



Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.



Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına, GTO evraklarının bilirkişi tarafından incelenmesine, Ali Yenerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (AA)

YOZGAT'TA 9 SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI BAŞLADI



Yozga'tta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 9 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Turgay Ş, Eftal K, Cemil T, Süleyman B, Osman G, Orhan Ö, Orhan K, Necdet D ile avukatları katılırken, sanık Münevver T. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Tanık ve müştekilerin ifadesinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarını dinledi.



Sanıklardan Orhan K. etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Orhan K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 8 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.



Duruşma, 13 Haziran 2017ye ertelendi. (AA)