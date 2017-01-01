21 NİSAN 2017
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YSK Başkanı Sadi Güven'den 'gerekçeli karar' açıklaması

YSK, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvurusunu reddetmişti, gerekçeli karar açıklanacak

21 Nisan 2017 Cuma, 09:49:17 Güncelleme: 10:22:09 AA

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi.

Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.

Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 4 dakika önce
    babacim yorma kendini.bunlar her turlu itiraz eder.
  • Misafir 10 dakika önce
    İçinizde biraz vicdan, biraz kanuna riayet, biraz haysiyet, biraz karakter, biraz vatanseverlik, biraz adalet var ise kanuna göre hareket edersiniz. Yoksa bu adalet sistemi ve diğer sistemlere vatandaşların Q i inanmıyor.
  • Misafir 14 dakika önce
    açıklansada şu iş bitse artık, çok uzadı
  • Misafir 15 dakika önce
    2019 da Hangi ilden Millet vekili olacak Merak ediyorum.
  • Misafir 23 dakika önce
    chp her zaman kuyuya bir taş atar kırk akıllıda çıkaracam diye uğraşır
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