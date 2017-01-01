Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi.
Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.
Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.
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YORUMLAR 5
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Misafir 4 dakika öncebabacim yorma kendini.bunlar her turlu itiraz eder.00
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Misafir 10 dakika önceİçinizde biraz vicdan, biraz kanuna riayet, biraz haysiyet, biraz karakter, biraz vatanseverlik, biraz adalet var ise kanuna göre hareket edersiniz. Yoksa bu adalet sistemi ve diğer sistemlere vatandaşların Q i inanmıyor.00
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Misafir 14 dakika önceaçıklansada şu iş bitse artık, çok uzadı00
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Misafir 15 dakika önce2019 da Hangi ilden Millet vekili olacak Merak ediyorum.00
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Misafir 23 dakika öncechp her zaman kuyuya bir taş atar kırk akıllıda çıkaracam diye uğraşır03
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