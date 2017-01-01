21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hava durumu
GÜNDEM

Hava durumu 21.04.2017

Hava sıcaklığının kuzey, batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor

21 Nisan 2017 Cuma, 09:58:07 Güncelleme: 10:45:24

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı geldi. Gün boyu havada parçalı bulutlu gökyüzünün hakim olması, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 25
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 11
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK: Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: 45 terörist etkisiz hale getirildi
Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Rakka operasyonu açıklaması
GÜNDEM

Savunma Bakanı Işık'tan Rakka operasyonu açıklaması
Soma davasında, Can Gürkan'a ilk hapis cezası sahtecilikten
GÜNDEM

Soma davasında Can Gürkan'a ilk hapis cezası o ...
Adana'da el yazması Tevrat bulundu
GÜNDEM

Adana'da bulundu! Paha biçilemiyor
YLSY tercihleri nasıl yapılır? 2017
GÜNDEM

2017 YLSY tercihleri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınlarına taziye telgrafı
GÜNDEM

Erdoğan'dan şehit yakınlarına taziye telgrafı
Hava durumu 21.04.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!
Adana'da el yazması Tevrat bulundu
GÜNDEM

ADANA'DA BULUNDU! PAHA BİÇİLEMİYOR
YSK Başkanı Sadi Güven'den 'gerekçeli karar' açıklaması
GÜNDEM

YSK BAŞKANI: 1-2 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ
Soma davasında, Can Gürkan'a ilk hapis cezası sahtecilikten
GÜNDEM

SOMA DAVASINDA CAN GÜRKAN'A İLK HAPİS CEZASI O SUÇTAN!
YLSY tercihleri nasıl yapılır? 2017
GÜNDEM

2017 YLSY TERCİHLERİ BAŞLADI
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (21 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 21 NİSAN GÜNLÜĞÜ