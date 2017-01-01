21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da dolandırıcılık yapan genç kız yakalandı

Sahte para ve hırsızlıktan 3 farklı arama kaydı bulunan genç kız Maltepe'de yakalandı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:32:14 Güncelleme: 11:34:28 İHA

Maltepe'de bir markette sahte para vermeye çalışan genç kız, işyeri sahibinin dikkatiyle suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçede bulunan markette ufak bir alışveriş yapan 20 yaşındaki şüpheli K.K. elinde bulunan sahte 100 TL'yi işyeri sahibine verdi. Genç kızdan şüphelenen market sahibi yaptığı kontrolde paranın sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Genç kızı gözaltına alan polis yaptığı incelemede dolandırıcının "Parada sahtecilik ve hırsızlık" suçlarından 3 farklı aramasının bulunduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen şüpheli K.K. buradaki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sarıyer'de 5 yaşındaki Yaren'in öldüğü hafriyat kamyonu kazasında keşif kararı
GÜNDEM

5 yaşındaki Yaren'in öldüğü kazayla ilgili yeni karar
Fadıl Akgündüz'ün tahliyesine itiraz reddedildi
GÜNDEM

Jet Fadıl'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da dolu sürprizi
GÜNDEM

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü!
CHP'li Deniz Baykal'dan referandum açıklaması: 2019'da görülecek hesabımız var
GÜNDEM

Baykal: Maç daha bitmedi, 2019'da...
İstanbul'da kaçırılan Iraklı işadamı ve profesör böyle kurtarıldı
GÜNDEM

İşadamı ve profesör bu halde bulundu!
Sanal şarlatanlar böyle kandırıyor!
GÜNDEM

"Muska gelmeden aramız düzeldi"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın santrançla ilgili sözlerine takipsizlik kararı verildi
GÜNDEM

CÜBBELİ'NİN O SÖZLERİNE TAKİPSİZLİK KARARI
İstanbul'da dolandırıcılık yapan genç kız yakalandı
GÜNDEM

POLİS KARŞISINDA ONU GÖRÜNCE ŞOKE OLDU!
Adana'da el yazması Tevrat bulundu
GÜNDEM

ADANA'DA BULUNDU! PAHA BİÇİLEMİYOR
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (21 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 21 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Soma davasında, Can Gürkan'a ilk hapis cezası sahtecilikten
GÜNDEM

SOMA DAVASINDA CAN GÜRKAN'A İLK HAPİS CEZASI O SUÇTAN!
Trabzon'da karı koca 15 dakika arayla öldü
GÜNDEM

ACI HABERLER 15 DAKİKA ARAYLA GELDİ!