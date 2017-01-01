AK Partili Cevdet Yılmaz: Yeni sistemde işimiz zorlaşabilir

AK Parti Genel Başkanı Cevdet Yılmaz, NTV televizyonunda yeni sistem ve referandum sonrası AK Parti içindeki değerlendirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz yeni sistemde her partinin bütün toplumsal kesimlere ulaşmak zorunda olduğunu belirterek bu durumun kendi işlerini ve rekabeti de zorlaştırabileceğini söyledi.

Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

"SONUÇLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Saha çalışmalarıyla sonuçları değerlendiriyoruz. Seçimin sonuçlarını hem genel anlamda hem de bölgesel anlamda gerçekleştirmiş olacağız. Seçmenin mesajlarını çok iyi takip etmeniz lazım. AK Parti'nin başarısı zaten burada.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SONUÇLAR

Büyükşehirlerle ilgili ilk aşamada bir değerlendirme yapabiliyoruz. Daha fazla ekonomik meselelerin tartışılması gerektiğini söyleyebilirim. Bu konularda daha detaylı çalışmalar yapmamız gerekiyor. İstihdam meselesi, küresel krizin etkisiyle bütün dünyada büyüme hızlarında düşüş söz konusu. Bunun bize de yansımaları var.

Yeni sistemde bütün toplumsal kesimlere daha fazla açılma ihtiyacı olacak. Sizden farklı düşünen kesimlere dönük daha fazla açılmamız lazım.

Yönetim sistemi değişikliği zor bir karardı. Daha düzeni olan toplumsal kesimler bu konularda biraz daha muhafazakar davranabilirler. Bunu bu seçimlerde görmüş olduk. Bundan sonra tercih yapıldı, bütün toplumsal kesimlere hitap etmek zorundayız.

"İŞİMİZİ DAHA DA ZORLAŞTIRABİLİR, REKABET ARTABİLİR"

AK Parti bugüne kadar daha çok merkezde durdu. Başarısının sırrı da bu. Yeni sistemde bu yaklaşımının daha geniş anlamda siyaset kurumuna yayılacağını göreceğiz. Bu bizim işimizi daha da zorlaştırabilir, rekabet artabilir. Bu ise Türkiye'ye kazandırır.

Güneydoğu'da Evet'ler yüzde 53, Hayır'lar yüzde 47. 1 Kasım seçimlerine göre 10 puan artış sağlandı.

CUMHURBAŞKANI'NIN PARTİ ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanlarının partiye üyeliği kendi isteklerinde olacak. Biz Cumhurbaşkanımıza davetimizi yapacağız. Şu an itibariyle normal kongre süreçlerimiz başlıyor bizim, zaten bu olağan süreç içerisinde kongrelerimiz yıl sonuna kadar bitecek ve 2018 içinde genel kurulumuz gerçekleşecek.

Biz partililer olarak, AK Parti tabanı, yönetim kademesi olsun Cumhurbaşkanımızla yakın çalışmayı arzuluyoruz. Bu yetkili kurullarla değerlendirilip karar verilecek konular.

AK PARTİ KADROLARINDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti istikrar içinde bir yenilenmeyi her zaman yaptı. Başka türlü zaten iktidarda uzun süre kalamazdı.

Yeni sistemde herkesin şansı var. Yeter ki uygun politikalar uygulansın. Rekabete ve alternatiflere açık bir sistem.